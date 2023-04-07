Юран раскрыл подробности своего контракта с «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал об условиях своего контракта с нижегородским клубом.

Специалист подтвердил, что соглашение рассчитано до конца текущего сезона. При этом Юран отметил, что если «Пари НН» удастся сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола, то контракт автоматически будет продлён.

«Мой контракт с «Пари НН» действительно рассчитан до конца нынешнего сезона. Однако, если мы остаёмся в РПЛ, то он автоматически продлевается ещё на два года», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» 4 апреля, сменив на этом посту Артёма Горлова. После 21 тура чемпионата России нижегородцы занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков. До конца турнира командам осталось провести по девять матчей.