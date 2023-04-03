Белоус: «Юран — очень крепкий тренер, он доказал это в «Химках»

Экс-президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус высказался о возможном назначении Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН».

Ранее сообщалось, что Юран может возглавить нижегородскую команду уже сегодня, 3 апреля. Последним местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе прошлого года.

«Сергей Николаевич очень крепкий тренер, он это доказал в «Химках». По-моему, «Химки» до сих пор не могут набрать столько очков, сколько было даже при Юране», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент «Пари НН» возглавляет Артём Горлов. На сегодняшний день нижегородцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 21 матче.