Бышовец: «Юран — хорошая кандидатура для «Пари НН»

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном назначении Сергея Юрана на пост наставника «Пари НН».

«Юран — антикризисный тренер. По его работе, в том числе в «Химках», было видно, что ситуация была на достаточно хорошем уровне. Мне кажется, что Юран — это хорошая кандидатура, чтобы можно было надеяться на положительный результат», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что «Пари НН» может уволить нынешнего наставника Артёма Горлова. Основными кандидатами на его место называют Вадима Евсеева, Андрея Талалаева и Сергея Юрана.

Нижегородский клуб занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 19 очков после 21 матча.