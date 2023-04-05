​Юран: «Парни в «Пари НН» - бойцы»

Возглавивший «Пари НН» Сергей Юран уже провел свою первую тренировку с новым клубом, он рассказал ,что испытывает большой энтузиазм и чувствует его и среди своих новых подопечных. Также Юрану понравился Нижний Новгород и местные болельщики.

- Самое главное — здесь парни бойцы, они хотят играть. Понятны задачи, с большим удовольствием принял предложение. Нравится город и болельщики, спорт тут развивается, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Сергей Юран, напомним, тренировал подмосковные «Химки». В следующем туре российского чемпионата новому клубу «Юрана» предстоит сразиться с «Краснодаром».