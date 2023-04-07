Витор Алмельда, представитель футболиста «Краснодара» Кайо, дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Ранее появилась информация, что клуб РПЛ планирует продать 27-летнего бразильца в летнее трансферное окно.

«Информация о том, что «Краснодар» хочет расстаться с Кайо, - обычные слухи. Не стоит им верить, у Кайо всё хорошо в «Краснодаре», хорошие взаимоотношения с главным тренером. Не стоит верить слухам», - сказал Алмельда.

В сезоне 2022/2023 Кайо провёл за «Краснодар» 20 матчей. Результативными действиями бразильский футболист не отмечался.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт 9 апреля – против «Пари НН».