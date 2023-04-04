Агент: «Батчи всё устраивает в «Краснодаре»

Эдуардо Мариньо, агент полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 24-летний анголец не покинет российский клуб следующим летом. Напомним, действующий контракт Батчи с «Краснодаром» рассчитан до середины 2025 года.

«Может ли Батчи летом покинуть «Краснодар»? Нет. Я не смотрел игру против «Химок», но Батчи всё устраивает в клубе», — приводит слова Мариньо «РБ Спорт».

Батчи перешёл в «Краснодар» в сентябре прошлого года. В составе «быков» полузащитник успел провести восемь матчей, забить один гол и отдать две результативные передачи.