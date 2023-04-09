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Юран вернулся поражением: «Краснодар» легко дома разобрался с «Пари НН»

09 Апреля 2023 • 20:57 Комментировать
Краснодар
3:1
Пари НН
окончен

«Пари НН» смена тренера не помогла. «Краснодар» довольно легко обыграл волжан, ещё к перерыву забив два мяча, а после перерыва спокойно доведя поединок до победы.

Протокол игры  
Краснодар3:1Пари НН
(1:0) Кривцов Никита4'  
(2:0) Кривцов Никита14'  
(3:0) Кордоба Джон62'  
  71'Сулейманов Тимур (3:1)
Сафонов МатвейПетров Сергей 68' (Волков Сергей Евгеньевич ( 68') Алонсо ХуниорКайо ПанталеаоРамирес КристианКади 46' (Сперцян Эдуард ( 46') Черников Александр 68' (Баньяц Михайло ( 68') Кривцов Никита  88'Ионов Алексей 89' (Ахметов Ильзат ( 89') Кордоба ДжонОлусегун Олакунле  78' 90' (Батчи Жоау ( 90')
Запасные: Кокарев НикитаЛенини ПинаКобнан МозесСорокин Егор
Нигматуллин АртурМасоэро Лукас Габриэль  48'Гоцук КириллКаккоев НикитаКорнюшин Даниил 46' (Калинский Николай ( 46') Михайлов ЯрославШарипов Альберт 46' (Юлдошев Иброгимхалил ( 46') Глушаков Денис 64' (Соколов Артём ( 64') Стоцкий ДмитрийКротов Вячеслав  55' 80' (Рыбчинский Дмитрий ( 80') Яковлев Владислав Геннадьевич 46' (Сулейманов Тимур ( 46'  87')
Запасные: Берковский ИльяСевикян ЭдгарАнисимов АртурЯнсане МомоАлександров ВикторШильцов Константин
09 апреля. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

В воскресенье Сергей Юран провёл первый матч на посту главного тренера «Пари НН». Волжане ужасно возобновили сезон и опустились в зону стыковых матчей, из-за чего и случилась смена наставника. «Краснодар» же в свою очередь, к которому «Пари НН» приехал в гости, набирает ход, разгромив в прошлом туре «Химки» 6:0, а посреди недели одолев «Ростов» в Кубке России.

Хозяева прекрасно начали матч. Уже на четвёртой минуте Рамирес ворвался в штрафную по левому флангу, навесил на дальнюю штангу, откуда Кордоба головой скинул мяч параллельно линии ворот, а Кривцов головой пробил в цель. Нижегородцы пытались оспорить этот гол, доказывая, что автор точного удара был в офсайде, но ВАР их догадки не подтвердил.

Краснодарцы продолжали после этого владеть мячом, в то время как у гостей ничего не получалось. Это привело к тому, что «быки» быстро удвоили счёт. Кади исполнил проникающий пас, Кордоба пропустил мяч, что позволило Кривцову выскочить на рандеву с Нигматуллиным. Хавбек обыграл вратаря и оформил дубль.

После этого характер игры также не менялся. У подопечных Юрана абсолютно ничего не получалось в атаке, а «Краснодар» продолжал спокойно владеть мячом. В итоге к перерыву счёт не изменился и полностью соответствовал характеру матча. В начале второго тайма гости едва не остались в меньшинстве. В борьбе перед угловым Кротов толкался с Рамиресом и заехал локтем, Чебана даже позвали посмотреть повтор на предмет красной карточки, но арбитр ограничился лишь предупреждением.

Нижегородцы пытались прибавить, но краснодарцы в середине тайма забили и третий гол. Сперцян вошёл в штрафную и пробил, мяч попал к Масоэро, который зажёг свечу, Олесегун выиграл борьбу и сделал скидку на Кордобу, который точным ударом довёл счёт до разгромного. Спустя десять минут нижегородцы один мяч отыграли. Вышедший на замену Соколов сделал пас на ход в штрафную на Каккоева, которого сбил Волков. Бить пенальти подошёл Сулейманов и не промахнулся.

Никакая интрига не возродилась. Попытки подопечных Юрана что-то придумать оставались неконкретными, а «Краснодар» спокойно контролировал ход матча и вёл его к победе. В итоге счёт больше не изменился.

В следующем туре состоится дерби Краснодарского края – «Краснодар» отправится в гости к «Сочи». «Пари НН» же ждёт также матч на выезде – в Москве против «Динамо».

Роман Андреев

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Краснодар Пари НН
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