«Краснодар» озвучил состав на матч с «Пари НН»

В воскресенье вечером «Краснодар» будет принимать «Пари НН» в рамках 22-го тура чемпионата России. Рулевой «быков» Владимир Ивич принял решение выпустить на поле с первых минут таких исполнителей:

Сафонов, Петров, Рамирес, Кайо, Алонсо, Ионов, Черников, Кривцов, Кади, Кордоба, Олусегун.

Стартовый свисток в матче между «Краснодаром» и «Пари НН» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

На текущий момент «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.