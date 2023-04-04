Силкин объяснил, зачем «Пари НН» пригласил Юрана

Российский тренер Сергей Силкин отреагировал на назначение Сергея Юрана главным тренером «Пари НН».

«Только время покажет, сможет ли Юран спасти «Пари НН» от вылета. В «Химках» он работал неплохо: команда преобразилась, набирала очки. Не знаю, по какой причине его оттуда убрали», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Пари НН» пригласил Юрана для решения главной задачи — сохранение прописки в РПЛ. Если клуб останется в элитном дивизионе, тогда можно будет говорить о продлении сотрудничества, добавил Силкин.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков после 21 матча.