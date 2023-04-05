«Краснодар» продлит контракт с Ионовым

«Краснодар» предложит новый контракт нападающему Алексею Ионову.

Как сообщает «РБ Спорт», «быки» планируют продлить трудовой договор с 34-летним игроком. Новое соглашение будет рассчитано на один сезон. Источник отмечает, что владелец команды Сергей Галицкий очень ценит футболиста и намерен сохранить его в составе.

В текущем сезоне Ионов принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал три голевых паса. Действующее соглашение игрока с «Краснодаром» истекает предстоящим летом. Трансферная стоимость вингера оценивается в 1,8 миллиона евро.