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«Краснодар» продлит контракт с Ионовым

05 Апреля 2023 • 17:02 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
09.04 19:00

«Краснодар» предложит новый контракт нападающему Алексею Ионову.

Как сообщает «РБ Спорт», «быки» планируют продлить трудовой договор с 34-летним игроком. Новое соглашение будет рассчитано на один сезон. Источник отмечает, что владелец команды Сергей Галицкий очень ценит футболиста и намерен сохранить его в составе.

В текущем сезоне Ионов принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал три голевых паса. Действующее соглашение игрока с «Краснодаром» истекает предстоящим летом. Трансферная стоимость вингера оценивается в 1,8 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Алексей Ионов Сергей Галицкий
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КРАСНОДАР ПАРИ НН
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