«Краснодар» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 22-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Краснодар» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Пари НН
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Протокол игры
Сафонов Матвей•Рамирес Кристиан•Кайо Панталеао•Алонсо Хуниор•Петров Сергей•Черников Александр•Кривцов Никита•Кади•Ионов Алексей•Олусегун Олакунле•Кордоба Джон
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Масоэро Лукас Габриэль•Стоцкий Дмитрий•Корнюшин Даниил•Шарипов Альберт•Михайлов Ярослав•Глушаков Денис•Кротов Вячеслав•Яковлев Владислав Геннадьевич
09 апреля. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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