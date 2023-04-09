Ивич: «Быстро забили два гола, надо всегда так стараться»

В двадцать втором туре российского чемпионата «Краснодар» оставил не у дел нижегородский «Пари НН», забив тому три мяча - на это подопечные нового тренера Сергея Юрана ответили лишь одним голом. Наставник «Краснодара» Владимир Ивич хочет, чтобы его команда и впредь играла подобным образом, быстро оглушая соперника голами.

- Была важна эта победа. Тренер у соперника поменялся, команда должна отреагировать. Мы забили два быстрых гола. Нам надо стараться повторять это в следующих играх, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата «Краснодар» сыграет с «Сочи».