Колыванов считает, что Юран приложит все усилия для сохранения «Пари НН» в РПЛ

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост наставника «Пари НН».

«В любом случае будет непросто, но, конечно же, он сделает все для того, чтобы команда осталась в Премьер-лиге. Они сейчас находятся в зоне стыковых матчей, но в любом случае шансы у «Пари НН» выше, чем у «Химок» и «Торпедо», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

Ранее стало известно, что Юран сменил на посту главного тренера «Пари НН» Артёма Горлова, который возглавлял клуб с января этого года.

Нижегородцы занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков за 21 игру.