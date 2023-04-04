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Юран провёл свою первую тренировку в «Пари НН»

04 Апреля 2023 • 18:41 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
09.04 19:00

Наставник «Пари НН» Сергей Юран провёл первую тренировку с новой командой. Об этом сообщает официальный телеграм-канал нижегородцев.

Утром 4 апреля «Пари НН» сообщил, что Артём Горлов покидает пост главного тренера команды. Позже стало известно о назначении Юрана на должность наставника.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 19 набранных очков после 21 матча.

В предстоящем туре подопечные Юрана сыграют в гостях с «Краснодаром». Встреча состоится 9 апреля, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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