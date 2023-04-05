Деменко: «Сперцян немного сдал»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался об игре полузащитника кубанского клуба Эдуарда Сперцяна.

«Эдик – талантливый футболист, но в этом сезоне он немного сдал, хоть и стал лидером команды. Как ни крути, но ты всегда зависишь от команды, а «Краснодар» выступает очень нестабильно в этом сезоне», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

При этом эксперт выразил уверенность в том, что 22-летний хавбек сможет уехать в Европу и проявить себя, главное — выбрать правильный клуб.

В текущем сезоне Сперцян провел 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 10 ассистов. Контракт игрока с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.