Чанов: «Сафонов готов к переходу в команду, которая играет в еврокубках»

Бывший игрок ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о будущем вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

Ранее сообщалось, что грядущим летом «Краснодар» может отдать Сафонова в аренду в клуб, который участвует в еврокубках. Чанов считает, что 24-летний футболист созрел для перехода в такую команду.

«Для того, чтобы шагать дальше, нужно пробовать себя на более серьёзном уровне. Чтобы до конца понять Матвея, нужно увидеть его игру в еврокубках», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сафонов провёл за «Краснодар» 26 матчей, пропустил 38 голов и девять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает вратаря сборной России в 15 миллионов евро.