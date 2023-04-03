Каряка: «У Юрана получится в «Пари НН»

Экс-нападающий «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о возможном назначении Сергея Юрана на должность главного тренера «Пари НН».

«Думаю, у Сергея Николаевича все получится в «Пари НН». Он и в «Химках» все показывал, добивался положительного результата. Уверен, все будет хорошо», — заявил Каряка «Чемпионату».

По мнению эксперта, в «Пари НН» у Юрана не возникнет таких проблем, которые были в «Химках».

Ранее сообщалось, что действующий тренер нижегородцев Артём Горлов будет уволен в ближайшее время. Под его руководством «Пари НН» провел шесть матчей, в которых одержал одну победу и пять раз проиграл.