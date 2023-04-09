«Пари НН» пропустил уже на четвёртой минуте первого матча Юрана

В эти минуты проходит матч 22-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Пари НН». Уже на четвёртой минуте «быки» разыграли красивую комбинацию, мяч был доставлен к лицевой линии, где Джон Кордоба его отправил вдоль ворот противника, и Никита Кривцов практически занёс круглого в сетку ворот гостей.

«Пари НН» не лучшим образом начинает под руководством нового главного тренера, Сергея Юрана, и идут на четвертом месте с конца, соперник выходит на чистую седьмую строчку в таблице.

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