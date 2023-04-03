Гладилин считает, что «Пари НН» необходимо сменить тренера

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что «Пари НН» необходимо поменять главного тренера. Эксперт считает, что нынешний наставник нижегородцев Артём Горлов потерял управление над командой.

«Команде нужна эмоциональная встряска, потому что сейчас она в зоне турбулентности. Стыковые матчи для «Пари НН» — это хороший результат, но такими темпами можно вылететь напрямую», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в самое ближайшее время «Пари НН» может возглавить экс-наставник «Химок» Сергей Юран. Гладилин считает 53-летнего специалиста достаточно опытным тренером, который хорошо себя проявил на предыдущем месте работы.

После 21 тура РПЛ «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Отрыв нижегородской команды от зоны прямого вылета составляет шесть баллов.