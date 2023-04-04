Габулов: Юран — хорошая кандидатура для «Пари НН»

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов высказался о назначении Сергея Юрана главным тренером «Пари НН».

«Для «Пари НН» это определенно хорошая кандидатура. У Юрана все-таки есть опыт по спасению команд. При этом я бы не стал называть Сергея антикризисным менеджером. Здесь все индивидуально. Получится ли у Юрана — увидим», — цитирует Габулова RT.

Ранее стало известно, что «Пари НН» отправил в отставку Артёма Горлова с поста главного тренера команды, его место занял Юран.

Нижегородцы занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков за 21 игру.