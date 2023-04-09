«Пари НН» пропустил второй гол к 14-й минуте матча с «Краснодаром»

Первый матч Сергея Юрана у руля «Пари НН» получается не самым удачным. Уже в стартовые 14 минут противостояния с «Краснодаром» аутсайдеры пропустили два мяча от Никиты Кривцова. «Быки» невероятным образом доставили мяч к вратарской, где Кривцов обыграл голкипера и покатил мяч в пустые ворота «Пари НН». Счет стал 2:0. Напомним, что на четвертой минуте тот же полузащитник с близкого расстояния переправил мяч в сетку после передачи Джона Кордобы.

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