Полузащитник «Пари НН» Соколов: «На нас давит положение в турнирной таблице»

Полузащитник нижегородского «Пари НН» Артём Соколов заявил, что на его коллектив давит удручающее турнирное положение, а сам Нижний Новгород заслуживает лучших результатов от своей городской команды.

«С нашими результатами надо что‑то делать, на нас сильно давит положение в турнирной таблице. Нижний Новгород — это большой город, с огромным количеством болельщиков. Они заслуживают, чтобы их команда занимала более высокое место», - цитирует Соколова «Матч ТВ».

Напомним, что вчера нижегородцы потерпели очередное поражение в рамках РПЛ, проиграв с разгромом столичному «Локомотиву» у себя дома – 0:4. Команда Артёма Горлова, который рискует быть уволенным, в последний раз побеждала 27 февраля в матче Кубка России против петербургской «Звезды». Затем во всех турнирах «горожане» потерпели пять поражений, одно из которых в матче с «Торпедо» в прошлом туре оказалось техническим.

В турнирной таблице чемпионата России нижегородцы идут на 13-м месте с 19 набранными очками за 21 тур.