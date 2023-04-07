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Ивич объяснил, почему Ионов не попадает в стартовый состав «Краснодара»

07 Апреля 2023 • 09:54 Комментировать
Краснодар
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Пари НН
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09.04 19:00

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после матча 1/2 финала Кубка России против «Ростова» (1:1, 5:3 — пен) (Путь регионов) рассказал, почему полузащитник Алексей Ионов перестал попадать в стартовый состав команды.

По словам сербского специалиста, сейчас в «Краснодаре» есть несколько футболистов на позицию Ионова, которые себя хорошо проявляют, поэтому смысла их менять нет никакого.

«В нашей команде есть пять-шесть игроков на этой позиции — Ионов, Олусегун, Мозес, Батчи, Ахметов, Кади тоже способен сыграть на этом месте. Надо выбрать двоих», — сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.

В текущем сезоне 34-летний Ионов провёл за «Краснодар» 26 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Алексей Ионов Владимир Ивич
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КРАСНОДАР ПАРИ НН
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