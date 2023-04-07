«Краснодар» готов стать клубом-донором: «Быки» меняют свою политику

«Краснодар» летом готов расстаться с главными звёздами Эдуардом Сперцяном и Матвеем Сафоновым. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над тем, как меняется вектор развития «быков».

В пятницу появилась информация, что «Краснодар» летом готов расстаться со своими лидерами, воспитанниками клуба Эдуардом Сперцяном и Матвеем Сафоновым. Армянского хавбека собираются продать в «Милан», а голкипера готовы отдать в аренду в клуб, выступающий в еврокубках, чтобы тот себя зарекомендовал для дальнейшего трансфера.

Эти планы коренным образом меняют подход «Краснодара» к существованию. В былые годы владелец клуба Сергей Галицкий и генеральный директор Владимир Хашиг говорили о серьёзных целях «быков», о непринятии ситуации, когда воспитанники мечтают уходить в другие команды России или Европы. Собственник «Краснодара» и вовсе всегда говорил, что лучшие футболисты страны должны выступать на родине. Более того, «быки» следовали этой мантре. Десять лет назад «Краснодар» продал ключевых для себя Юру Мовсисяна и Игоря Смольникова, а после этого лидеров команда старалась не отпускать. «Быки» не продавали футболистов на пике формы.

Теперь политика «Краснодара», судя по всему, меняется. Последние полтора года у клуба серьёзные финансовые проблемы, прошлой осенью даже ходили разговоры, что «быки» могут сняться с розыгрыша Премьер-лиги. Основные сложности были преодолены, но видно, что бюджет серьёзно уменьшился. Продажа Сперцяна в этой ситуации становится чуть ли не необходимой для возможности спокойно существовать в следующем сезоне. Входит в планы «Краснодара» и продажа Сафонова в этой связи. Просто при уходе Сперцяна отпадёт критическая необходимость, и «быки» планируют расстаться с вратарём через год по более привлекательной цене.

У «Краснодара» прекрасная школа, которая считается едва ли не лучшей в стране. Клуб в последние годы воспитал много классных футболистов, но пока заработал на этом не слишком много. Была удачная продажа Ивана Игнатьева в «Рубин» за 7 миллионов, плюс Даниил Уткин перебрался в «Ростов» за 3 миллиона. В свою очередь Николай Комличенко и Даниил Фомин ушли за совсем скромные деньги, а про остальных и говорить даже нечего.

Для «Краснодара» собственная академия – это действительно актив. Галицкий публично обсуждал перспективы существования клуба, чтобы тот не зависел от средств собственника. Подготовка воспитанников, поиск и развитие молодых игроков на стороне – это отличная футбольная бизнес-модель. Если поставить эту деятельность на поток, то «Краснодар» довольно быстро сможет существовать самостоятельно.

Понятно также, в чём минус этой стратегии. Если клуб продаёт лидеров каждый год, то очень сложно добиваться каких-то результатов. Неправильно в этом смысле ставить в пример «Бенфику» и «Аякс». В Португалии и Нидерландах весь футбол работает именно по такой схеме. Сильнейшие клубы стран продают своих игроков в топ-клубы за границу и приобретают молодых да ранних среди соперников по чемпионату. В России же «Краснодар» точно не сможет после условной продажи Сперцяна заменить его каким-то талантом из соперника по чемпионату. Более того, в какой-то момент тот же «Краснодар» может встать перед дилеммой: продать своего лидера за границу (если в текущей ситуации вообще это будет возможно) или в условный «Зенит», который может предложить больше. Конечно, в такой ситуации соперничать с питерцами за трофеи не придётся.

В общем, «Краснодар», похоже, постепенно теряет статус топ-клуба по меркам России и вместо борьбы за самые высокие места переключается на воспитание молодых талантов. С другой стороны, нашему футболу надо выживать. Подобный вариант выглядит далеко не самым плохим.

Роман Андреев