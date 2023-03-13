Гранат: «Сборной России сейчас не до выбора соперников»

Бывший российский защитник Владимир Гранат отреагировал на возможное участие сборной России в турнире ЦАФА, который пройдёт летом. Турнир носит товарищеский характер, однако даже в таких турнирах, по мнению Граната, россиянам сейчас стоит принимать участие.

«Это хорошая новость, если ещё результаты турнира отразятся в рейтинге ФИФА. Нам сейчас не до выбора соперника и очень хорошо, что такие турниры существуют», - рассказал Гранат «Спорт-Экспрессу».

Как добавил бывший футболист, этот турнир будет отличным вызовом для сборников, а тренерский штаб сможет неплохо поработать с игроками и проверить их силы.