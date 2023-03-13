Сборная России летом выступит на турнире – известны возможные соперники

Сборная России в июне примет участие в турнире, который организовывает Футбольная ассоциация Центральной Азии. Об этом рассказывает «Матч ТВ». Информацию подтвердил Фаридун Салиев, который является пресс-секретарём Федерации футбола Таджикистана.

В турнире, который пройдёт с 9 по 21 июня, примут участие все сборные, представляющие Футбольную ассоциацию Центральной Азии. Речь идёт о сборных Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана. Это и есть потенциальные соперники сборной России. Также приглашение на турнир получит ещё одна национальная команда из Азии.

Отметим, что из-за футбольных санкций сборная России в последнее время проводит только товарищеские игры.