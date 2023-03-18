В 20-м туре РПЛ «Урал» примет «Динамо». Команда Виктора Ганчаренко продолжает играть без поражений и дважды не дала себя одолеть «Спартаку». «Бело-голубые» же в Кубке были сильнее «Зенита» и явно будут на эмоциональном подъеме. Явного фаворита сегодня нет, тем интереснее будет смотреть футбол на «Матч Премьер», Arena Sport 3 BiH, Arena Sport1 Croatia и Arena Sport 1 Serbia. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.
Урал - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн
|Урал
|Динамо Москва
Через 10 ч. 10 мин.
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