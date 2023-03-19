В Госдуме готовы инициировать проверку по факту недопуска на стадион семьи из-за отсутствия Fan ID у младенца

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался обинформации, что семью не пустили на «Екатеринбург Арену» на матч 20-го тура Российской премьер-лиги из-за того, что у семимесячного младенца не было паспорта болельщика.

Политический деятель отметил, что это ужасное событие, к которому нельзя относиться формально, и нужно разобраться с этой ситуацией.

«Более того, мы готовы отправить запрос в Минцифры с просьбой объяснить, что же произошло на самом деле. Такие моменты должны фиксироваться в обязательном порядке», - заявил Свищёв в разговоре со Sport24.

Напомним, что Fan ID начал действовать с нового календарного гола на всех стадионах РПЛ.

