Йоканович не видит проблемы в отсутствии некоторых игроков

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Помимо травмированных у вас есть игроки, которые пропускают эту встречу из-за перебора карточек, это и Фомин, и Нгамалё. Насколько критична их потеря, как «Динамо» будет перестраиваться в связи с этим?

- Как я неоднократно говорил ранее, я работаю не только с 11 игроками стартового состава, у меня много игроков, и я верю во всех их. Как раз эта ситуация даст возможность игрокам, которые не играли раньше, проявить себя и сыграть в этом матче.