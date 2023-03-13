Президент «Урала» ответил на вопрос, покинет ли команду Бикфалви

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем полузащитника Эрика Бикфалви, чей контракт с екатеринбургской командой истекает летом нынешнего года.

«Как вы сами думаете, куда он от нас уйдёт? Он останется, думаю, контракт будет продлён», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, Бикфалви перешёл в «Урал» в начале 2017 года из «Томи». В текущем сезоне 35-летний румын провёл за свою команду 22 игры, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

После 19 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч команда из Екатеринбурга проведёт 18 марта против московского «Динамо».