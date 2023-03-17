Егорычев рассказал об ораторских качествах Ганчаренко

Футболист екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев рассказал о мотивационных качествах наставника команды Виктора Ганчаренко.

«Он очень тонко чувствует момент, и это его большой плюс. Можно сказать, изюминка, которая влияет на команду и это видно. Его речи правда захватывают дух. Думаю, ему бы подошла профессия оратора», — заявил хавбек «Урала» в интервью изданию Sport24. Также полузащитник отказался отвечать на вопрос относительно возможного места екатеринбуржцев в нынешнем сезоне, поскольку коллектив, по словам Егорычева, идёт от матча к матчу.

Напомним, что «Урал» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, выдав 16-матчевую серию без поражений.