Полузащитника «Динамо» вызвали в сборную Камеруна

Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамалё получил приглашение в сборную родного Камеруна. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

В рамках квалификации к Кубку Африканских наций камерунцы сыграют два матча 23 и 28 марта, соперником «львов Теранги» станет команда Намибии.

В текущем сезоне на счету Нгамалё три гола и четыре ассиста за «Динамо». Всего игрок провёл в форме «бело-голубых» 27 игр во всех соревнованиях.

В грядущем туре РПЛ динамовцы отправились в Екатеринбург, где сыграют с набравшим отличный ход «Уралом» Виктора Ганчаренко.