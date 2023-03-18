Гранат не видит фаворита в матче «Урал» — «Динамо»

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ, в котором московская команда встретится с «Уралом».

Гранат выразил мнение, что фаворита в предстоящей встрече нет, так как оба коллектива сейчас находятся в хорошем физическом и эмоциональном состоянии.

«Мне кажется, фаворита нет. Но «Динамо» может им быть по именам в составе. Команда всё ближе и ближе подбирается к своей прошлогодней игре. С другой стороны, у «Урала» просто фантастическая серия без поражений», — цитирует Граната «Чемпионат».

Матч «Урал» — «Динамо» состоится сегодня, 18 марта. Начало — в 14:15 по московскому времени. На данный момент «бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, опережая 10-й «Урал» на семь очков.