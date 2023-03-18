Ганчаренко: «Наш фокус должен быть на игре, я даже не задумываюсь о прогнозах»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Посмотрел сегодня прогнозы экспертов, и «Урал» - сегодня фаворит. Почему, как вы думаете?

- Это последнее, о чем мы должны думать. Наш фокус должен быть на игре, я даже об этом не задумываюсь.

- В каком функциональном и эмоциональном состоянии команда, учитывая, что вы выдаете прекрасную серию, о которой не говорит только ленивый?

- Эмоционально и физически мы хорошо себя чувствуем, ответ даст игра, но то, что энергия у команды есть, в этом сомневаться не приходится.

- Болельщики давно ждут появления на поле Сиссе, Газинского, Шатова. Как вообще тактика «Урала» меняется в связи с их отсутствием?

- Конечно, мы в какой-то мере привыкли к отсутствию этих игроков и ждем, когда они вернутся. Это может быть только после предстоящей паузы.

- Илья Помазун, голкипер «Урала», получил вызов в сборную. Как-то поздравили, не будет ли это ему сегодня мешать в плане концентрации?

- Давайте о сборной уже будем говорить после игры.