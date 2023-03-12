Орещук – о Фомине: «Это не тот футболист, который был при Шварце»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук раскритиковал одного из системообразующих футболистов «бело-голубых» - капитана команды Даниила Фомина. Функционер отметил спад в игре 25-летнего футболиста при Славише Йокановиче у руля динамовцев.

«Фомина вообще не видно на футбольном поле — я не знаю, что с ним случилось. Совсем другой игрок, не тот, который был при Сандро Шварце. Может быть, дорога тяжелая. Но это не то «Динамо», - цитирует Орещука Metaratings.

На счету Фомина в текущем сезоне 26 сыгранных за «Динамо» матчей, в которых он трижды забивал и четырежды ассистировал.