​Ганчаренко пропустит матч с «Зенитом» из-за красной карточки

«Урал» выдал серию из 16 матчей без поражений, но в субботу она прервалась – екатеринбуржцы проиграли «Динамо» на своём поле с результатом 0:1. На последних секундах матчах красную карточку за эмоции получил главный тренер «шмелей» Виктор Ганчаренко. Теперь рулевой «Урала» будет вынужден отбыть дисквалификацию. Он не сможет присутствовать в тренерской зоне на следующем матче Премьер-лиги против «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдёт в первый день апреля.

Добавим, что «Урал» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.