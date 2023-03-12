Тарханов: «Динамо» не сможет претендовать на медали, если будет играть как вчера»

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил игру московского «Динамо» в матче против «Краснодара» в гостях, который завершился уверенной победой «быков» - 3:1.

«Если будут играть так же, как сейчас, то вряд ли смогут бороться за медали Премьер-лиги. Посмотрим, что будет, но такое бывает, когда сначала многое не получается, а потом всё нормально. Всё же команда у них хорошая, а значит, они могут и должны встрепенуться», - сказал тренер «Матч ТВ».

Отметим, что перед вчерашней игрой Тарханов назвал динамовцев фаворитом матча.

В следующем туре «бело-голубых» ожидает очень неудобный соперник – «Урал» Виктора Ганчаренко, не знающий поражений уже 15 матчей подряд во всех турнирах.