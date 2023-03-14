Орещук: «Лещук – гораздо сильнее Худякова»

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук считает, что нынешний второй вратарь динамовцев Игорь Лещук гораздо сильнее Даниила Худякова, которого «Динамо» может переманить к себе в состав у «Локомотива».

«У «Динамо» хорошая вратарская школа, а Игорь Лещук способен заменить Антона Шунина в случае чего. Не вижу смысла в поисках нового вратаря для «Динамо, он гораздо сильнее Даниила Худякова из «Локомотива», - заявил Орещук Legalbet.

Эксперт добавил, что у Лещука, несмотря на 27-летний возраст, есть перспективы стать основным вратарём «Динамо» на ближайшие 10 лет.

«Однако Шунин столько лет как раз и держится в основе и сдавать позиции пока не намерен», - заключил Орещук.