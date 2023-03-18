Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Григорий Иванов: «Обидно, что серия закончилась дома»

18 Марта 2023 • 19:25 Комментировать
Урал
0:1
Динамо Москва
окончен

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о результате субботнего матча 20-го тура Премьер-лиги против «Динамо».

Напомним, что «Урал» проиграл на своём поле со счётом 0:1. Прервалась серия екатеринбургской команды без поражений, которая составила 16 матчей. В прошлый раз «шмели» проигрывали ещё в сентябре.

По словам Иванова, «Урал» не должен был проигрывать. Президент клуба считает, что игра была равной.

«Нельзя бросить камень в наших ребят - они старались. Первые 25 минут вообще «Динамо» не было видно. Обидно, что проиграли, и прервалась серия, но все они когда-то заканчиваются. Нам, конечно, обидно, что она закончилась дома, но что поделать - мы старались и, считаю, играли неплохо», - сказал Иванов, чьи слова приводит ТАСС.

Следующий матч «Урал» проведёт 1 апреля – против «Зенита» на поле соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
0
1
2.65 3.60 2.65
Видео
Окончен
Факел Факел
Сочи Сочи
3
0
3.15 3.55 2.28
Видео
55 мин
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
0
2
2.23 3.65 3.15
Видео
19.03.23 в 14:00
Химки Химки
Ростов Ростов
3.85 3.65 1.98
Видео
19.03.23 в 16:30
Пари НН Пари НН
Торпедо Москва Торпедо Москва
2.01 3.50 3.90
Видео
19.03.23 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
1.65 4.10 5.20
Видео
19.03.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
3.55 3.75 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
20:23 · Россия. Премьер-лига
Бердыев: «Победа «Факела» заслуженная»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Бердыев во второй раз в карьере потерпел два разгрома кряду
20:17 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» повторно пропустил от «Краснодара»
20:07 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» повёл в матче с «Локомотивом» после розыгрыша углового
19:50 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин не сомневается в победе «Зенита» над ЦСКА
19:42 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Если ЦСКА навяжет свою игру «Зениту», то всё будет в порядке»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Писарский — лучший нападающий России, считает Воробьёв
19:31 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» прокомментировал удаление Ганчаренко
19:25 · Россия. Премьер-лига
​Григорий Иванов: «Обидно, что серия закончилась дома»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Мы не знаем, что происходит внутри «Сочи», но знаем, что Бердыев — выдающийся тренер»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Бышовец — о матче ЦСКА – «Зенит»: «Предсказать результат очень сложно»
19:06 · Россия. Первая лига
Дерби Татарстана прошло без голов
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 1
18:57 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о «Спартаке»: «Спад результатов — следствие старых проблем»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Бердыев: «Сказать, что ребята не хотели и не бились, я не могу»
Все новости
Рекомендуем