​Григорий Иванов: «Обидно, что серия закончилась дома»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о результате субботнего матча 20-го тура Премьер-лиги против «Динамо».

Напомним, что «Урал» проиграл на своём поле со счётом 0:1. Прервалась серия екатеринбургской команды без поражений, которая составила 16 матчей. В прошлый раз «шмели» проигрывали ещё в сентябре.

По словам Иванова, «Урал» не должен был проигрывать. Президент клуба считает, что игра была равной.

«Нельзя бросить камень в наших ребят - они старались. Первые 25 минут вообще «Динамо» не было видно. Обидно, что проиграли, и прервалась серия, но все они когда-то заканчиваются. Нам, конечно, обидно, что она закончилась дома, но что поделать - мы старались и, считаю, играли неплохо», - сказал Иванов, чьи слова приводит ТАСС.

Следующий матч «Урал» проведёт 1 апреля – против «Зенита» на поле соперника.