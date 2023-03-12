Бевеев: «Дани Алвес — образец игры на моей позиции»

Правый защитник «Урала» Мингиян Бевеев рассказал, кто для него является образцом игры в обороне на его позиции.

«Дани Алвес — образец игры на моей позиции. В обороне — находишь старые видео, как Неста и Мальдини людей «убивали», мне такое нравится», — приводит слова Бевеева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Бевеев принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых записал в свой актив одну результативную передачу.

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков за 19 игр. В следующем туре «шмели» встретятся с «Динамо» (18 марта).