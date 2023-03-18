«Урал» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 20-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Урал» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Урал - Динамо Москва
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Протокол игры
Помазун Илья•Кулаков Денис•Бегич Сильвие•Иллой-Айет Эммерсон•Гогличидзе Лео•Ранджелович Лазар•Влут Рай•Бикфалви Эрик•Мишкич Даниэль•Егорычев Андрей•Каштанов Алексей
Лещук Игорь•Даса Элазар•Сазонов Саба•Фернандес Роберто•Скопинцев Дмитрий•Захарян Арсен•Норманн Матиас•Гагнидзе Лука•Макаров Денис•Тюкавин Константин•Грулёв Вячеслав
18 марта. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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