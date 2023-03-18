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«Урал» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

18 Марта 2023 • 14:45 Комментировать (1)
Урал
0:0
Динамо Москва
2-й тайм

В 20-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Урал» и «Динамо».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Урал0:0Динамо Москва
Помазун ИльяКулаков ДенисБегич СильвиеИллой-Айет ЭммерсонГогличидзе ЛеоРанджелович ЛазарВлут РайБикфалви ЭрикМишкич ДаниэльЕгорычев АндрейКаштанов Алексей
Запасные: Мосин ЕгорТатаринов ЕвгенийПодберёзкин ВячеславЮшин АлександрФилипенко ЕгорБаклов ОлегМамин АртёмБевеев МингиянЖелезнов ЮрийСунгатулин Фаниль
Лещук ИгорьДаса ЭлазарСазонов СабаФернандес РобертоСкопинцев ДмитрийЗахарян АрсенНорманн МатиасГагнидзе ЛукаМакаров ДенисТюкавин КонстантинГрулёв Вячеслав
Запасные: Будачёв ИванЛесовой ДаниилПаршивлюк Сергей_MaystorovichОсокин ДенисАлександров МаксимГладышев ЯрославКупцов ИльяЗазвонкин Иван
18 марта. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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УРАЛ ДИНАМО МОСКВА
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Комментарии (1)
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ингерман
18 Марта 2023 в 14:54
ай уперед уральскея! дави тыварей! )))
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