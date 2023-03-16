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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ»

16 Марта 2023 • 22:31 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
18.03 14:15

Бывший российский футболист Александр Мостовой вновь высказался о регулярных ошибках российских рефери, которые они совершают то в матчах РПЛ, то в матчах Кубка России.

«Ощущение, что сейчас мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ. Сейчас число ошибок вышло на такой уровень, что мы чуть ли не после каждой игры их обсуждаем. Много ошибок. VAR есть — что толку?», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт добавил, что ошибки совершаются повсеместно – не только на играх топ-клубов вроде «Спартака» или ЦСКА, но и на матчах остальных команд. Просто про ошибки в играх топ-клубов чаще и больше говорят.

Самый свежий пример грубой судейской ошибки – не назначенный пенальти в ворота «Зенита» во вчерашнем матче Кубка России питерцев против столичного «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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