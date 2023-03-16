Александр Мостовой: «Мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ»

Бывший российский футболист Александр Мостовой вновь высказался о регулярных ошибках российских рефери, которые они совершают то в матчах РПЛ, то в матчах Кубка России.

«Ощущение, что сейчас мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ. Сейчас число ошибок вышло на такой уровень, что мы чуть ли не после каждой игры их обсуждаем. Много ошибок. VAR есть — что толку?», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт добавил, что ошибки совершаются повсеместно – не только на играх топ-клубов вроде «Спартака» или ЦСКА, но и на матчах остальных команд. Просто про ошибки в играх топ-клубов чаще и больше говорят.

Самый свежий пример грубой судейской ошибки – не назначенный пенальти в ворота «Зенита» во вчерашнем матче Кубка России питерцев против столичного «Динамо».