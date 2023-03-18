Тюкавин сделал разницу: «Динамо» вытащило победу над «Уралом» и оборвало его 16-матчевую беспроигрышную серию

Во втором субботнем матче Российской премьер-лиги «Урал» в Екатеринбурге соперничал с московским «Динамо».

Обе команды до сих пор принимают участие в Кубке России, только в разных сетках. «Шмели» на уходящей неделе сыграли вничью в гостях с «Уралом» в рамках двухматчевого противостояния, тогда как «Динамо» тоже на выезде победило по пенальти сам «Зенит». Исходя из этого, можно было ожидать, что «бело-голубые» подойдут к отчётному матчу на подъёме, но получилось иначе.

Наоборот, «Урал» с первых минут установил доминирующий формат игры с регулярными накатами на чужую штрафную площадь. Однако не хватало нужной степени остроты ударам Егорычева, Влута, Бикфалви и Мишкича. Опаснее остальных смотрелась, наверное, попытка Кулакова на тринадцатой минуте, когда Денис откликнулся на выкат слева от Бикфалви и закрутил мяч выше створа.

Постепенно давление екатеринбуржцев стало сходить на нет, и уже динамовцы стали прощупывать свои атакующие возможности. Была проверка видеоассистентов после борьбы Каштанова с Сазоновым внутри штрафной «Урала» – без последствий. Вскоре Макаров вывел Захаряна один на один по правому полуфлангу, но не сумел тут Арсен переиграть Помазуна. Ну а неточный дальний удар Захаряна опасным не назовёшь.

Перерыв заканчивался равной игрой, а в начале второго тайма, как и в начале первого, большую активность проявляли екатеринбуржцы. Угловых хозяева зарабатывали прилично, однако процесс изготовления моментов в их исполнении оставлял желать много лучшего. Вязкий характер атакующих действий не позволял говорить, что уральцы находятся в шаге от забитого гола.

Произошёл некий всплеск у динамовцев по истечении часа игры, когда пару раз приближались к чужим воротам гости, однако и там обошлось без чего-либо слишком серьёзного. Спустя десять минут москвичам удалось поразить левый нижний угол усилиями Макарова, но взятие ворот быстро было отменено из-за «вне игры». Минимальный офсайд Дениса подтвердили ВАР-ассистенты.

Отменённый гол не заставил динамовцев повесить уши, и в концовке они прибавили. Оказалось, что не зря. На 89-й минуте они чуть не затолкали мяч в чужие ворота после углового. А на 90-й праздновали забитый по всем правилам гол. Тюкавин из центра штрафной точно пробил в правый нижний угол – Помазун хозяев не выручил. 0:1 – «Динамо» вытаскивает победу на финише матча, прерывая комплексную 16-матчевую беспроигрышную серию «Урала» в чемпионате и Кубке России. Финальный свисток прозвучал уже после красной карточки, адресованной Виктору Ганчаренко.

Кирилл Иванцов