Уткин – о том, что семью не пустили на футбол из-за отсутствия у семимесячного младенца Fan ID: беременных тоже нечего пускать

Известный российский комментатор Василий Уткин высказался о том, что на матч 20-го тура Российской премьер-лиги между «Уралом» и «Динамо» не пустили многодетную семью из-за того, что у семимесячного младенца не было паспорта болельщика.

«Беременных тоже нечего пускать. Мало ли, что плоду в голову придет, может, он/она хулиган/ка)», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что «Динамо» одержало победу с минимальным преимуществом в счёте 1:0 благодаря голу Константина Тюкавина.

Пропускная система на все стадионы РПЛ начала действовать с нового календарного года.