В среду вечером «Динамо» порадовало армию своих болельщиков. На втором этапе 1/4 финала нижней части сетки Кубка России команда Славиши Йокановича обыграла «Зенит» в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», победа над «Зенитом» определила будущее рулевого «Динамо». Так, Славиша Йоканович точно не будет уволен до конца сезона независимо от результата в чемпионате России.

Отметим, что «Динамо» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 18 марта – против «Урала» на поле соперника.