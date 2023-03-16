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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Победа над «Зенитом» определила будущее Йокановича в «Динамо» эксклюзив

16 Марта 2023 • 00:49 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
18.03 14:15

В среду вечером «Динамо» порадовало армию своих болельщиков. На втором этапе 1/4 финала нижней части сетки Кубка России команда Славиши Йокановича обыграла «Зенит» в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», победа над «Зенитом» определила будущее рулевого «Динамо». Так, Славиша Йоканович точно не будет уволен до конца сезона независимо от результата в чемпионате России.  

Отметим, что «Динамо» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 18 марта – против «Урала» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
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