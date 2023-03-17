​В «Динамо» рассказали о состоянии Смолова

Форвард Фёдор Смолов пропустил матчи «Динамо» против «Краснодара» и «Зенита». В пресс-службе московского клуба дали комментарий по поводу состояния 33-летнего футболиста.

«Смолов продолжает восстановление после мышечной травмы», - комментарий пресс-службы приводит ТАСС.

В сезоне 2022/2023 Фёдор Смолов провёл за «Динамо» 23 официальных матча, в которых забил девять голов.

На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Ближайший матч команда Славиши Йокановича проведёт в субботу, 18 марта, - против «Урала» на поле соперника.