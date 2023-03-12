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Орещук: «Никого выделить в «Динамо» не могу, кроме Тюкавина»

12 Марта 2023 • 08:54 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
18.03 14:15

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук очень разочарован игрой бывшего клуба против «Краснодара». Напомним, вчера вечером «бело-голубые» потерпели поражение от «быков» со счётом 1:3 в гостях.

«Меня очень сильно расстроило это поражение, у команды абсолютно ничего не получалось. Я никого выделить не смогу, кроме Тюкавина. А ещё я не понимаю, почему игроки «Динамо» все бегают в одном темпе. Тяжело на это смотреть», - рассказал Орещук Metaratings.

Напомним, 20-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вчера открыл счёт встречи, забив уже свой седьмой гол в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Константин Тюкавин
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