«Урал» Ганчаренко не проигрывает 16 официальных матчей подряд

Екатеринбургский «Урал» сегодня сыграл вничью с московским «Спартаком» в рамках Кубка России и продлил свою беспроигрышную серию во всех официальных турнирах до 16 матчей кряду. Напомним, матч завершился со счётом 1:1 – на гол Квинси Промеса в середине первого тайма ответил в середине тайма второго Юрий Железнов.

В последний раз екатеринбуржцы проигрывали в официальном матче аж почти полгода назад – это случилось 17 сентября 2022 года в домашней игре РПЛ против грозненского «Ахмата» – 1:2.

Следующий официальный матч подопечные Виктора Ганчаренко проведут 18 марта дома, соперник – столичное «Динамо».