Рыков сравнил Тюкавина с Кокориным в молодости

Защитник «Родины» Владимир Рыков поделился мнением о молодом форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Тюкавин — самый перспективный нападающий России. Он мне даже напоминает чуть-чуть Кокорина в молодости: низко посаженный, с чувством гола. Оказаться в нужном месте, опередить защитника — это у него есть», — цитирует Рыкова Sport24.

В текущем сезоне 20-летний Тюкавин забил восемь голов и записал в свой актив три результативные передачи в 26 матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор нападающего с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в семь миллионов евро.