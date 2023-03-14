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Рыков сравнил Тюкавина с Кокориным в молодости

14 Марта 2023 • 18:36 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
18.03 14:15

Защитник «Родины» Владимир Рыков поделился мнением о молодом форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Тюкавин — самый перспективный нападающий России. Он мне даже напоминает чуть-чуть Кокорина в молодости: низко посаженный, с чувством гола. Оказаться в нужном месте, опередить защитника — это у него есть», — цитирует Рыкова Sport24.

В текущем сезоне 20-летний Тюкавин забил восемь голов и записал в свой актив три результативные передачи в 26 матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор нападающего с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Динамо Москва Александр Кокорин Владимир Рыков Родина Москва Константин Тюкавин
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