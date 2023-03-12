Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мишкич: «С приходом Ганчаренко в «Урал» многое изменилось»

12 Марта 2023 • 11:49 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
18.03 14:15

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич оценил работу Виктора Ганчаренко в екатеринбургском клубе. Известный специалист, напомним, возглавил уральский коллектив после неудачного старта сезона в прошлом году и оперативно исправил турнирное положение команды. Да так, что в последний раз на данный момент «Урал» проигрывал аж полгода назад – в сентябре 2022 года.

«Многое изменилось с его приходом, но это секрет нашей раздевалки, который я раскрыть не могу. (смеётся) Очень плохо начали сезон, но, к счастью, нам удалось исправиться», - цитирует Мишкича Sport24.

Футболист добавил, что игроки «Урала» просто хорошо работают на тренировках и хотят играть в качественный футбол, принимать нестандартные решения и забивать голы из невыгодных позиций.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко Даниэль Мишкич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.03.23 в 14:00
Зенит Зенит
Химки Химки
1.11 10.00 24.00
Видео
12.03.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.65 4.10 5.40
Видео
12.03.23 в 19:30
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.64 4.10 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
12:29 · Россия. Премьер-лига
Соболев – о Fan ID: «Всегда хочется полных трибун»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Юран: «У «Спартака» нет спада, просто с «Факелом» очень тяжело играть»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Мозес рассказал о состоянии своего здоровья
12:17 · Россия. Премьер-лига
Кристиан Рамирес: «Может быть, Кади поведёт команду в ресторан после своих голов»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский – о матче с «Факелом»: «Впервые столько сыграл в одном матче за «Спартак»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Черов: «За такое поражение от «Спартака» нам не стыдно» 1
11:59 · Россия. Первая лига
Иракский защитник «Рубина» Аднан может сыграть против сборной России
11:58 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес получил травму в матче «Интернасьонала»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Мишкич: «С приходом Ганчаренко в «Урал» многое изменилось»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Соболев ждёт аншлаг на матче Россия - Ирак
11:31 · Россия. Премьер-лига
Мишкич заявил, что остался бы в «Урале» ещё на три-четыре года
11:23 · Россия. Премьер-лига
Родригао: «Отрыв от «Спартака» развязывает нам руки»
11:21 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Промес - легенда российского футбола»
11:15 · ФНЛ-2. Группа 1
Гендиректор «Черноморца»: «Задачи – в течение четырёх-пяти лет выйти в РПЛ»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Зенит» - «Химки»
Все новости
Рекомендуем