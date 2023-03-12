Мишкич: «С приходом Ганчаренко в «Урал» многое изменилось»

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич оценил работу Виктора Ганчаренко в екатеринбургском клубе. Известный специалист, напомним, возглавил уральский коллектив после неудачного старта сезона в прошлом году и оперативно исправил турнирное положение команды. Да так, что в последний раз на данный момент «Урал» проигрывал аж полгода назад – в сентябре 2022 года.

«Многое изменилось с его приходом, но это секрет нашей раздевалки, который я раскрыть не могу. (смеётся) Очень плохо начали сезон, но, к счастью, нам удалось исправиться», - цитирует Мишкича Sport24.

Футболист добавил, что игроки «Урала» просто хорошо работают на тренировках и хотят играть в качественный футбол, принимать нестандартные решения и забивать голы из невыгодных позиций.